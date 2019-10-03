Putin: Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları dünya ekonomisini zedelemiştir

Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası dolayısıyla bir konuşma yapan Putin, ‘’İran büyük kapasiteler ve potansiyellere sahiptir ve dünya enerji piyasasında büyük aktördür. ‘’ dedi.

Putin, Amerika’nın ambargo politikalarından dolayı İran’ın tam olarak planlarını uygulayamadığını ve kapasitesini gösteremediğini belirterek, bu durumun dünya ekonomisi ve enerji piyasasına zarar verdiğini belirtti.

Ülkesinin Arabistan’a saldırı konusunda İran’ı itham etmeye karşı olduğunu ifade eden Putin, bu hususta bir delil olmadığını söyledi.

Putin, ülkesinin bu saldırıyı kınadığını fakat İran’ın bu hususta hedef alınmasına karşı olduğunu söyledi.

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2012