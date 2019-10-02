100'den fazla ülkeden öğrenci İran'da eğitim görüyor

İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Mazenderan iline bağlı Babol Üniversitesi'nde düzenlenen bir törende konuşan İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hüseyin Salar Amoli, 'Halihazırda 101 ülkeden 56 binden fazla öğrenci İran üniversitelerinden eğitimlerine devam ediyor' diye konuştu.

Başka ülkelere kıyasla Afganistan ve Irak başta olmak üzere bölge ülkelerinin İran'da eğitim görmeye daha çok eğilimli olduklarını kaydeden İranlı yetkili, 'Halihaazırda İran üniversiteleri, büyük Avrupa ülkelerinde 466 eğitim projesine sahip. Bu da ülke üniversitelerinin uluslararasılaşma yolunda büyük adımdır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın dünya bilimin yüzde 2'lik payını elinde bulundurduğuna dikkati çeken Salar Amoli, 'İran'da güçlü insan kaynakları bulunduğu ve İranlı ailelerin dünya genelinde bilim ve eğitime verdikleri önem nedeniyle bunun ülkemiz için hayırlı olduğu kanısındayız' diye belirtti.

İran bilim camiasının ahlaki ve mali yönden çok temiz olduğunun altını çizen İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Salar Amoli, 'Asla dünya bilim çevrelerinde bulunmaktan korku ve endişe duymamalıyız' diye ekledi.