İran filmi, Uluslararası Hareketli Film Okulu Festiavali'nde gösterime girecek

IMOFIS olarak da bilinen Uluslararası Hareketli Film Okulu Festivali, bağımsız film yapımcılarına adanmış yıllık uluslararası bir etkinliktir.

IMOFIS Film Festivali her yıl bir ülkede gerçekleşiyor. Bu yılki festival, Fars Körfezi'nin kuzeybatısında bulunan Ervend (Abadan, Hürremşehr) serbest bölgesinde yapılacak.

25-29 Ekim tarihlerinde Abadan'da düzenlenecek olan bu film festivalinde “Kış Kızları”, seyirci ile buluşacak.

IMOFIS film festivali, Küba, İspanya, Irak, Sudan, Malezya, Kolombiya, Afganistan, Bangladeş, Tunus, Fas ve Peru gibi ülkelerde de düzenlendi. “Kış Kızları” daha önce İsveç Lolea Film Festivali'nin en iyi filmi olarak seçildi.

İranlı yönetmen Behzad Hudaveysi'nin yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 'Kış Kızları' isimli film, daha önce Güney Afrika'da 40. Uluslararası Durban Film Festivali'nde yarıştı.

'Kış Kızları'nda Humen Seyyidi, Mehtap Serveti, Nilüfer Kuhani, Emirhüseyin Himmeti, Akil Behrami, Nesim Afşarpur, Laden Nazi, Behnam Kurbani, Sara Abedi ve Behzad Uveysi gibi oyuncular yer aldı.

Organ bağışını konu edinen 'Kış Kızları'nda her biri dertleriyle kıvranan ancak hayatı başka türlü değiştirmek isteyen ve aslında bağlantı noktaları da bu olan bir aile üyelerinin hikayeleri anlatılmaktadır.

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