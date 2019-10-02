İslam İnkılabı Rehberi: ABD'nin maksimum baskı politikası başarısız oldu

Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarını kabul eden Ayetullah Hamanei, nükleer meseleye ilişkin, 'Nükleer meselede, taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz ve bunu ciddiyetle sürdürmemiz gerekiyor. Bunun sorumluluğu Atom Enerjisi Kurumu üzerinde ve İran hükümetinin açıkladığı taahhütlerini azaltma konusu net olarak ve kapsamlı şekilde yapılmalı ve ve istediğimiz sonuca ulaşıcaya kadr devam etmelidir. İnşallah ve kesinlikle istenen sonuca ulaşacağız' ifadesini kullandı.

ABD ile emperyalizmin ve onların yurt içindeki uzantılarının Devrim Muhafızlarına yönelik sürekli düşmanlıklarına işaret eden Ayetullah Hamanei, 'Bunun apaçık örneği Devrim Muhafızları Ordusu'na uygulanan ambargolardır. Bu düşmanlıklar, Devrim Muhafızları'nın başarı ve gelişmelerinden dolayı yapılmaktadır. Bunlar Devrim Muhafızları'nın dostlar ve hatta düşmanlar nezdindeki saygınlığını arttıracaktır' diye konuştu.

Başta ABD olmak üzere düşmanın Afganistan, Irak ve Suriye'de harcadığı masraflara dikkati çeken İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Onlar büyük masraflarla IŞİD'i ortaya çıkardı ve onu silah, mali ve propaganda açısından desteklediler. Şimdi ise Suriye, Irak ve İran gençlerinin gayreti ile IŞİD'in ortadan kalktığı bu durumda, yalanla IŞİD'i kendilerinin yok ettiğini iddia ediyorlar' diye belirtti.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'ABD Devlet Başkanı bölgede 7 trilyon dolar harcama yaptıklarını itiraf etti. Buna karşılık yenilgi ve zarar dışında birşey elde edemediler ve bundan sonra da bu süreç devam edecek..