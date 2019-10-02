Diğer ülkelerden daha çok Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasından yanayız

Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Çin'in Phoenix televizyon kanalına demeç veren Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, 'Dünyanın her hangi bir bölgesinde hiçbir ülke ile sıcak çatışma ve savaş istemiyoruz, ancak bölge güvenliğini tehlikeye düşüren her hangi bir adıma karşılık kendimizi ve bütün bölgeyi koruyacağız' dedi.

Ortadoğu ve Fars Körfezi'ndeki son duruma değinen General Bakıri, 'İran bölgede ve dünyanın diğer bölgelerinde asla savaşın başlamasını savunmuyor. İran her daim barış yanlısı olmuş ve geçtiğimiz üç yüzyıl boyunca İran'ın komşularının topraklarına göz diktiğine tanık olunmadı' değerlendirmesinde bulundu.

Çin'le ilişkiler hakkında da görüşünü paylaşan İran'ın en üst düzey askeri yetkilisi, 'İran ve Çin siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel iş birliği ile birlikte askeri ve savunma alanında da iş birliği yapmaktadır' diye konuştu.

General Bakıri sözlerini şöyle sürdürdü:

'İki ülke arasında iş birliği protokolünün imzalanmasından ve stratejik anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, İran-Çin askeri ilişkilerinin artacağını umuyoruz. Çin'i Hint Okyanusu ve Umman Denizi'nde Rusya ve İran'la birlikte askeri tatbikat düzenlemeye çağırdık ve Çin de gemi tatbikata gemi göndererek, katılmayı kabul etmiştir.

Ortak savunma ürünleri ve teçhizatının üretimi hakkında da iş birliğine başlayacağız. Ayrıca araştırma ve çeşitli konularda iş birliğimiz devam ediyor ve İran ve Çin orduları, daha istikrarlı dünyanın kurulmasına katkı sağlayacak.'