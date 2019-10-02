İtalyan firmalar İran’la iş birliğini devam etmek istiyor

İtalya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone, "Doğal olarak İtalyan şirketleri mevcut İtalyan yasalarına uygun olarak İran ile iş birliği yapmak zorunda ve İran şirketleri ile de iş birliğine devam etmek istiyorlar" dedi.

13. Uluslararası Kıymetli Madenler, Altın, Değerli Taşlar, Saatler Sergisini ziyaret ettikten sonra İsfahan yetkilileri ile toplantı yapan İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Perrone, “ABD'nin yaptırımları kaldırması ve İtalyan firmalarının İranlı firmalarla iyi ilişkiler sürdürmesi için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Büyükelçi ayrıca, "Geçen yıl, iki ülke arasındaki ticaret, yaptırımlar nedeniyle önceki yıllara göre daha düşüktü, ancak ticaret devam ediyor ve ticaret hacminin büyümesini umut ediyoruz" diye ekledi.