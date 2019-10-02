İran’ın kültür ve sanat ürünleri Bakü Kültür Fuarı'nda sergilendi

Bakü Kültür Evi'nin desteğiyle düzenlenen Bakü Kültür Fuarı'na İran'ın Bakü Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Asger Farsi, birçok ülkenin büyükelçileri ile temsilcileri ve Azerbaycan parlamentosu milletvekilleri katıldı.

İran'ın Bakü Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Farsi fuarın açılış töreninde yaptığı açıklamada, İran ve Azerbaycan’ın kültürel, tarihi ve dini ortak geleneklere sahip olduğunu ve bu ortak payda ve değerlerin iki kişinin kardeşliğinin simgesi olarak nitelendirilmesi gerektiğini açıkladı.

İranlı şair ve yazarların eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesi de dahil olmak üzere Bakü'de İran'ın kültürel temsili hakkında bilgi veren Farsi, "İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için kültür, sanat ve edebiyat alanındaki her türlü iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Bakü Kültür Fuarı'na Azerbaycan, İran, Rusya ve Kazakistan katıldı.

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