İran Milli Tramplen Atlama Takımı Asya ikincisi oldu

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Tramplen Atlama Şampiyonası'nın üçüncü gününde, Ali Şekul ve Muctaba Velipur'dan oluşan İran Millş Tramplen Atlama Takımı, 3 metre platformdan atlama kategorisinde gümüş madalya kazanarak ikinci oldu.

Hindistan ve Katar takımları ise sırasıyla ilk ve üçüncü sırada yer aldı.

Bundan önce İran Milli Tramplen Atlama Takımı'nda Muctaba Velipur gümüş, Muhammed Cemşidi bronz ve Mesud Vekili ile Muctaba Velipur birer bronz madalya elde etti.

Muhammedrıza Şekul ile Şehnam Nazarpur, İran Milli Tramplen Atlama Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlendi.