Cumhurbaşkanı Ruhani: Nükleer anlaşmayı korumak için diplomasi yolu kapanmamıştır

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransa'nın nükleer anlaşmayı korumak adına sunduğu planın kabul edilebilir olduğunu ifade ederek, 'Bu plan genel olarak İran'ın atom bombası edinmemesi üzerineydi. Biz de her zaman bunu söyledik. Ayrıca bu planda İran'ın bölge barışı ve bölgedeki deniz yollarının barışına destek sunması isteniyordu ve biz de her zaman böyle yaptık' değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani şöyle devam etti:

'ABD tüm ambagoları kaldırmalı, petrol satışı derhal başlamalı ve elde edilen para bize verilmelidir.

New York'ta tüm ısrar, sohbet ve temaslar, 5+1 grubunun bir kez daha kurulması yönündeydi. Bizim buna itirazımız yok ve uygun koşulda bunda problem yoktur. Ancak 5+1 grubuna darbe indirenlerin bu gruba geri gelmesi ve kurallara uymaları gerekiyor. New York'ta düzenlenen 4+1 toplantısı, 5+1 grubu toplantısına dönüşebilirdi.

New York'ta İran'ı barış muhalifi ve tansiyondan yana olan bir ülke olarak sunmak isteyen İran karşıtı lobinin komplosu, özellikle İran'ın Hürmüz Barışı Planı isimli girişimiyle yenilgiye uğradı.

New York'ta bulunduğumuz kısa süre boyunca düşmanın ortaya çıkardığı komplu ve durumun lehimize döndüğümü ve başka bir durumun ortaya çıktığını hissettik. Özellikle İran, BM Genel Kurul toplantısında barış taraftarı olarak Hürmüz Barış Planı'nı bu toplantıda kamuyouyla paylaştı.'