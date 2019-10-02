Bazergan Gümrüğünden mal ihracatının değeri 3.3 katına çıktı

Bazergan Gümrük Müdürü Sadık Namdar, İran takviminin İran takviminin ilk 6 ayında (21 Mart-21 Eylül arası) Bazergan Gümrüğü'nden ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttığını ve Batı Azerbaycan ilinden yurt dışına 126 milyon 800 bin dolar değerinde ihracat yapıldığını açıkladı.

İRNA’ya konuşan Namdar, ‘Tarım ve petrokimya ürünleri ile taş ve metalden yapılan ürünler, dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edildi' dedi.

Bazargan Gümrük Kapısı, İran'ın Türkiye sınırında yer Alan Batı Azerbaycan ilinde günde 24 saat çalışan üç sınır kapısından biridir. Aynı zamanda İran’ın Avrupa ülkelerine açılan penceresi olarak Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısındaki Maku'ya Bazargan şehrinden bir kilometre uzaklıktadır.

Batı Azerbaycan İli, Türkiye, Irak ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 960 kilometre ortak sınıra sahip.

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