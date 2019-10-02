Nükleer anlaşmayı korumamız gerekiyor

Berlin Duvarı'nın yıkılış yıldönümü nedeniyle Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, 'İran ve 4+1 ülkelerinin iş birliği, bağımsız ülkelere yönelik bir silah gibi kullanılan yaptırım ve tek taraflılık duvarını aşabilir' diye konuştu.

'Biz, AB ülkeleri, Çin ve Rusya, nükleer anlaşma sürecinde dengeli bir anlaşmanın imzalanmasına çalıştık, ancak ABD'nin tek taraflılığı ile bu denge ortadan kalkmıştır' diyen Irakçı, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'İran ve Almanya eskiden beri iyi ilişkiler barındırmışlardır. Bu ilişkiler ara sıra inişli çıkışlı olmasına karşın, genel olarak dostça ve karşılıklı saygı ve çıkarlar gözetilerek ilerlemiştir.'