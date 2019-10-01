Cumhurbaşkanı Ruhani: Fars Körfezi'nde sürdürülebilir güvenlik ve barış, bölge ülkelerinin katılımıyla mümkün

Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile yaptığı görüşmede, Fars Körfezi'nde barış ve istikrarın sağlanması ile Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin serbest ve güvenli olması için çalıştıklarını ve bu bölgede güvenlik ve barışın ancak bölge ülkelerinin katılımıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Rusya Devlet Başkanı ile Avrasya Ekonomik Birliği toplantısı sırasında görüşen Ruhani, Rus mevkidaşıyla ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Nükleer anlaşmanın uluslararası sorunların çözümünde diplomasinin başarı örneği olduğuna değinen Ruhani, İran'ın anlaşma taraflarıdan bunu uygulamalarını beklediğini kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Putin de nükleer anlaşmayı desteklediklerine işaret ederek, Moskova'nın tüm tarafların anlaşmaya bağlı kalmaları yönünde kapsamlı olarak çaba sarfedeceğini vurguladı. İran'ın resmi olarak Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliğine başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Putin, Tahran-Moskova ilişkilerinin bütün alanlarda güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.