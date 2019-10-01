Dışişleri Bakanı Zarif, Mevlana ve Şems'i andı

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Şems Divanı'ndan bir şiir paylaştıktan sonra şu ifadelere yer verdi:

'Mevlana'nın 812. doğum yıldönümünde bölge ve dünyamız, her zamankinden daha çok Mevlana'nın bilgelik ve bakış açısına ihtiyacı vardır'.

5. Uluslararası Şems-i Tebrizi ve Mevlana Sempozyumu 29-30 Eylül'de İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy kentinde düzenlendi.

Kesin belgeler ve araştırmacıların onayladığına göre, Şems-i Tebrizi'nin türbesi Hoy'da yer alıyor. Her yıl bu doğrultuda çeşitli kültürel ve bilimsel kongre ve konferanslar düzenlenir.

Hoy, Urmiye Gölü'nün kuzeybatısında, Çaldıran Ovası'nın güneydoğusunda yer alır ve nüfus bakımından Batı Azerbaycan'ın Urmiye'den sonra ikinci büyük kentidir.