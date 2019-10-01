İran kısa filmi Akademi'de İran temsilcisi oldu

Ferhad Dilaram'ın yönettiği, Dena Ressam'ın yapımcılığını üstlendiği Tattoo isimli kısa film, Arnavutluk'ta düzenlenen Tirana Kısa Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanarak, 2020 Akademi Ödülleri'nde İran tarafından diğer ülkelerden gelen filmlerle yarışacak.

İran'ın Akademi Ödülleri'ne gönderdiği ikinci kısa film olan Tattoo'dan önce Muhammed Kart'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Çocuk Yiyen' isimli kısa film ile bu yarışmalara katılmıştı.

Akademi Ödülleri Kısa Film dalı jüri üyeleri, gönderilen filmler arasında 10 filmi seçmiş ve bunları Aralık ayının başlarında kamuoyuyla paylaşacak. Bu 10 film arasından 5'i 2020 Akademi Ödülleri için aday olarak yer alacakç

Tattoo'da şu isimler rol aldı: Behdoht Veliyan, Anahita İkbalnijad, Alirıza Sanifer, Muctaba Fellahi, Purya Şekibayi, Muhsin Rumi ve Zejra Mirzayi.