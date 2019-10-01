İran, Ermenistan'ın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya hazır

Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin geniş potansiyellerine göre önemli projelerin İran ve Ermenistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gündemde olduğunu söyledi.

Ruhani, Ermenistan Başbakanı ile Erivan’da yaptığı toplantıda, “Tahran ve Erivan, enerji, hidroelektrik santralleri, rüzgar santralleri, güneş enerjisi santralleri, ulaşım, iletişim, başta olmak üzere farklı alanlarda iyi bir iş birliğine sahip olabilir. Modern teknolojiler, ilaç ve teknik ve mühendislik hizmetleri gibi alanlar, iş birliğini geliştirebileceğimiz diğer sektörler olarak öne çıkmaktadır” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülkenin ikili ve bölgesel düzeylerde iş birliği için geniş potansiyelleri olduğunu dile getirerek, “Kuzey-Güney Koridoru'nda işbirliği ve Karadeniz'in Fars Körfezi'ne bağlanması, her iki ülke için de faydalı olacak ve Tahran-Erivan ilişkilerini arttıracak” diye konuştu.

İran’ın önümüzdeki ay Avrasya Ekonomik Birliği’nde (AEB) aktif olmak için ilk adımı attığını belirten Ruhani, “İran’ın Avrasya ile işbirliğini başlatmak ve mevcut kapasiteleri de dahil olmak üzere çeşitli alanların incelenmesi için komiteler kurulmalı” diye ekledi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da bu görüşmede yaptığı açıklamada, “İran ile sınır bölgelerinde ticari iş birliği, Ermenistan için çok önemli ve bu iş birliğini derinleştirmek istiyoruz” dedi.

Paşinyan şu ifadelere yer verdi: “İran, Ermenistan için sürdürülebilir bir enerji ve doğal gaz kaynağıdır ve Erivan, İran'la 2040 yılına kadar doğal gaz takas anlaşmasını uzatmak istiyor”.