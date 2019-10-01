İran-Ermenistan Ortak Ekonomik Komisyonu başkanları ikili anlaşmaları inceledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ermenistan'ı ziyareti sırasında yapılan toplantıda Erdekaniyan, Ermenistan Başbakanı ile İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yapılan toplantıları ve iki ülke arasındaki iş birliğinin seviyesini artırmak için sağlam bir temel oluştuğunu ve İran ile Avrasya Ekonomik İş Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesine yol açmayı umuduğunu dile getirdi.

Meghri'deki enerji santrali inşaat projesi, Aras Nehri'nin su kirliliğinin kontrolü, elektrik ve gaz arzının artması, üçüncü bir iletim hattı ve iki ülkenin elektrik şebekelerinin senkronizasyonuna ilişkin konular da bu toplantıda gündeme geldi.