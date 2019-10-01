İran’ın Batı Azebyacan ilinden yurt dışına 770 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı

İRNA'ya açıklamalarda bulunan Berkabiyan, bu yılın ilk beş ayında yurt dışına yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre 145% artış yaşandığını belirtti.

Yurt dışına yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında %76 ve ağırlık açısından yüzde 44 artış yaşandığını dile getiren Batı Azerbaycan İl Gümrük Müfettişi Berkabiyan, ‘Batı Azerbaycan’dan yapılan ihracatın hacmi 6.000 ton ve değeri 530 milyon dolar olup, geçen yıla kıyasla önemli bir artış göstermiştir’ dedi.

Berkabiyan’ın bildirdiğine göre, başlıca ihracat ürünleri, hafif yağlar, karpuz, ekmek, polietilen ve bitüm gibi ürünlerden oluştu.

Batı Azerbaycan İli, Türkiye, Nahçıvan ve Irak ile ortak sınırlara sahip olarak İran'ın kuzeybatısında yer alıyor.