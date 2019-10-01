Ermenistan ile ilişkilerin geliştrilmesi İran’ın dış politika ilkelerinden biridir

İran ve Ermenistan cumhurbaşkanları Erivan'da ikili bir toplantı yaparak, Tahran ile Erivan arasındaki ilişkilerin politik, ekonomik ve kültürel alanlarda geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

İki ülke ve halk arasındaki kültürel ve tarihi ortak noktalara değinen Ruhani, “İran ve Ermenistan, enerji, transit ve ulaşım, turizm ve sanayi de dahil olmak üzere farklı alanlarda geniş bir potansiyele sahiptir' diye konuştu.

İki ülkenin özel sektörünün yeteneklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Ermenistan'a farklı teknik ve mühendislik, baraj inşaatı ve enerji konusundaki deneyimimizi vermeye hazırız” ifadesini kullandı.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamında iş birliğini ileri götürmeye değinen Ruhani, “İran’ın bu birliğin ekonomik ilişkilerine katılımı, ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel düzeyde iş birliğin derinleşmesi için çok iyi bir fırsat olabilir” dedi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da bu görüşmede yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la bağ kurmayı çok önemli gördüğünü vurgulayarak, “Ermenistan ekonomi, sanayi, enerji ve çevre dahil olmak üzere farklı alanlarda İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmek istiyor” dedi. .

Ermensitan Cumhurbaşkanı ayrıca, “Avrasya bölgesi faaliyetlerini genişletebilir ve bu konuda Tahran ile ilişkiler geliştirmeye hazırız” diye ekledi.