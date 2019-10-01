Doğu Azerbaycan Valisi, İran ve Türkiye arasında ortak üniversite kurulmasını istedi

Muhammedrıza Purmuhammedi, Türkiye'den gelen ilahiyat ve İslam felsefesi bölümlerinde öğretim görevlisi olan üniversite profesörleri ve hocaları ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin liderlerinin çeşitli alanlarda iş birliklerinin geliştirmesi ve hükümetler ve milletler arasında ilişkilerin derinleşmesi konusunda ciddi iradeye sahip olduğunu açıkladı.

Tebriz ve Türkiye üniversiteleri arasındaki Mevlana Protokolü çerçevresinde iş birliği anlaşmasına değinen Purmuhammedi, 'Bu anlaşmanın hükümlerine göre, Doğu Azerbaycan ilinin Türk üniversiteleri ile bilimsel ve akademik iş birliği geliştirilebilir' ifadesini kullandı.

Bilimsel diplomasinin iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra ciddi bir şekilde dikkate alınması gerektiğini kaydeden Doğu Azerbaycan Valisi Purmuhammedi, İran ile Türkiye arasında ortak bir üniversitenin kurulması ile iki ülkenin bilimsel iş birliğini geliştirmesi ve ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi gerektğini vurguladı.

'İslam dünyası coğrafyasında, İran ve Türkiye her zaman dostane ve kardeşçe ilişkiler barındıran ülkeler olmuştur. Bu gelecekteki başarılar için kullanılmalıdır' diyen Purmuhammedi, 'Tebriz Üniversitesi, İran ve Türkiye arasındaki bilimsel ilişkilerin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır ve Mevlana Protokolüna göre Öğretim ve öğrencilerin değişimi ve çalışma fırsatlarının yaratılması gündemde var 'diye ekledi.