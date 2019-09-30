Erdebil-Erzurum ilişkileri artıyor

Erdebil Valiliği Ekonomi İlişkilerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Erjeng Azizi, İran'ın Erzurum Başkonsolosu Seccad Sultanad ile yaptığı görüşmede, 'Türkiye önemli komşulardan biridir ve tarihi ve dil ortaklığı nedeniyle bu ülke ile siyasi, sosyal ve ekonomik bağlar kurmak bizim için önemli bir fırsattır' ifadesini kullandı.

Azizi, 'Son yıllarda İran'la Türkiye arasında iyi ilişkiler kurulmuştur. Bu doğrultuda iki ülke ticari ilişkilerini 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştırmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

İran’ın Erzurum Başkonsolosu Seccad Sultanzade de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Erdebil ve Erzurum'un benzerliklerine değinerek, iki şehir arasındaki çeşitli ticari, turizm ve kültürel bağlantıların koordine edilmesini istedi.

Sultanzade, 'Erdebil ili, kış sporları ve kayak merkezleri için bulundurduğu potansiyeli nedeniyle Erzurum'a çok benziyor ve bu ilin tecrübelerini kullanarak turizm sektörünü bu alanda artırabilir' dedi.

Sultanzade, bilimsel ve akademik alanlarda Erzurum ilinde olduğu gibi saygın üniversitelere sahip olmak için bu il ile Erdebil arasındaki iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.