Umut Koalisyonu hiçbir ülkeye karşı değil

Rabii, “İran’ın Umut Koalisyonu'nu kurma girişimi, ABD planından temelde farklı. Ayrıca ABD planından farklı olarak, bölge ülkelerinin çabaları sayesinde Fars Körfezi bölgesinde güvenliğin mümkün olduğuna inanıyor” dedi.

Rabii, ‘Umut Koalisyonu bölgede barışı ve güvenliği sağlamayı amaçlıyor’ ifadesini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti, bu planla ilgili daha fazla müzakereler yapmaya hazır ve Fars Körfezi'ndeki tüm devletleri uluslararası istikrar için bir ciddiyet ve birlik ölçüsü olarak bu planı değerlendirmeye çağırıyoruz." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de bu sabah, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda birkaç gün önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin sunduğu “Hürmüz Barış Planı”nın detaylarının özellikle İran’ın bu koalisyona davet ettiği sekiz ülkeye kısaca yazılı olarak açıklanacağını dile getirdi.

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