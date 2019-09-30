Sarahs sınırından ihracat %90 arttı

Nesiri Verg, "Bu yılın ilk altı ayında, Sarahs sınırından Orta Asya ülkelerine 10.000 vagon ile 606 bin ton mal gönderildi" dedi.

Rezevi Horasan'ın ülkede demiryolu ihracatında ilk sırada yer aldığını dile getiren Horasan Demiryolu Genel Müdürü Nesiri Verg, ‘Sarahs sınırından en büyük ihracat %77 pay ile çimentonun oldu. İhracatın %5'i pay ile Özbekistan'a, ardından Türkmenistan ve Kazakistan'a yapıldı’ diye konuştu.

Horasan Demiryolu Genel Müdürü, ihracatın artması için yükleme ve boşaltma hatlarının genişletilmesi, yükleme işleminin hızlandırılması için platformların geliştirilmesi ve Şehid Mutahari istasyonundaki iş adamları ve ulaşım organizasyonlarının yerleştirilmesi için bir ofis binasının inşasının aetmsı gerekiyor’ ifadesini kullandı.

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