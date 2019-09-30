30 Eyl 2019 13:43
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Astara Demiryollarından 37 binden fazla petrol dışı ürün ihracatı yapıldı

Astara Demiryollarından 37 binden fazla petrol dışı ürün ihracatı yapıldı

Astara, IRNA- Astara Gümrük Genel Müdürü, İran takviminin ilk yarısında (21 Mart- 22 Eylül arası), ilçeden 609 lokomotivle 7 milyon 38 bin 215 dolar değerinde 37 bin 46 ton petrol dışı ürünün yurt dılına ihraç edildiğini söyledi.

İRNA'ya konuşan Astara Gümrük Genel Müdürü Resul Umidi, 'Yurt dışına gönderilen petrol dışı ürünlerin büyük çoğunluğu seramik, çimento ve taş gibi ürünlerden oluştu' dedi.

Astara demiryolu antreposunun Reşt demiryoluna bağlanmadığı için yüklerin buradan tırlarla İran'ın çeşitli alanlarına taşındığına değinen Umidi, Kuzey-Güney koridorunun tamamlanması durumunda yüklerin trenlerle taşınacağını belirtti.

İran ve Azerbaycan arasındaki Astara-Astara Demiryolu Hattı Mart 2018'de açılarak, Rusya ve Azerbaycan'dan mallar, demiryolu ile Gilan ilindeki Astara ilçesinde taşınıyor.

İran Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan iline bağlı Astara ilçesi 91 bin nüfusuyla Azerbaycan 'la demiryolu, deniz ve karadan sınırı bulunmaktadır.

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