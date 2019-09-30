İran yakında Hürmüz Barış Planı ayrıntılarını açıklayacak

Musevi, Hürmüz Barış Planı'nın bölgede barış ve güvenlik yaratma amaçlı olduğunu vurguladı.

** İran, gerginliği azaltmaya hazır

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerginliğe aracılık etmek için muhtemel Tahran ziyareti hakkında konuşan Musevi, "Bu çabalar İran tarafından memnuniyetle karşılanıyor, ancak diğer taraf henüz bazı hesaplamalar ve yanılsamalar nedeniyle buna hazır değildir. Pozitif sinyaller olursa, biz de onlara cevap veririz' diye konuştu. "

Musevi konuşmasının sonunda, "Irak Başbakanı'nın Tahran'a ziyareti henüz kesin değil ve nihaileşirs bunun hakkında bilgi vereceğiz." dedi.