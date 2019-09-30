30 Eyl 2019 12:57
Journalist ID: 2394
News Code: 83497029
0 Persons

İran yakında Hürmüz Barış Planı ayrıntılarını açıklayacak

İran yakında Hürmüz Barış Planı ayrıntılarını açıklayacak

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda birkaç gün önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin sunduğu “Hürmüz Barış Planı”nın detaylarının özellikle İran’ın bu koalisyona davet ettiği sekiz ülkeye kısaca yazılı olarak açıklanacağını dile getirdi.

Musevi, Hürmüz Barış Planı'nın bölgede barış ve güvenlik yaratma amaçlı olduğunu vurguladı.

** İran, gerginliği azaltmaya hazır

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerginliğe aracılık etmek için muhtemel Tahran ziyareti hakkında konuşan Musevi, "Bu çabalar İran tarafından memnuniyetle karşılanıyor, ancak diğer taraf henüz bazı hesaplamalar ve yanılsamalar nedeniyle buna hazır değildir. Pozitif sinyaller olursa, biz de onlara cevap veririz' diye konuştu. "

 Musevi konuşmasının sonunda, "Irak Başbakanı'nın Tahran'a ziyareti henüz kesin değil ve nihaileşirs bunun hakkında bilgi vereceğiz." dedi.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 11 =