İran ve Finlandiya, ortak film yapımını görüşecek

Bu toplantıda iki taraf, ortak film yapımı alanında iş birliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.
Finlandiya Film Haftası, İsfahan, Meşhed ve Tahran’da Finlandiya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin iş birliğiyle 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
İran'da düzenlenen Finlandiya Film Haftası sırasında İranlı ve Finlandiyalı yönetmenlerin katılımıyla üç ortak film yapım atölyesi düzenlenecek.
Finlandiya Film Haftası'nın açılış töreni 28 Eylül’de İsfahan’da gerçekleşti.
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