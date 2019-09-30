30 Eyl 2019 13:38
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İran ve Finlandiya, ortak film yapımını görüşecek

İran ve Finlandiya, ortak film yapımını görüşecek

Tahran, İRNA- İran Farabi Sinema Vakfı'nda düzenlenen ve Finlandiya’nın Tahran Büyükelçisi ile İran-Finlandiya Sinema Vakfı Başkanı'nın katıldığı toplantıda, "İran ile Finlandiya arasında ortak film yapımı" konusu ele alındı.

Bu toplantıda iki taraf, ortak film yapımı alanında iş birliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

 Finlandiya Film Haftası, İsfahan, Meşhed ve Tahran’da Finlandiya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin iş birliğiyle 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İran'da düzenlenen Finlandiya Film Haftası sırasında İranlı ve Finlandiyalı yönetmenlerin katılımıyla üç ortak film yapım atölyesi düzenlenecek.

Finlandiya Film Haftası'nın açılış töreni 28 Eylül’de İsfahan’da gerçekleşti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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