İran’da Yahudiler saygın bir azınlıktır

Cumhurbaşkanı Etnik ve Azınlık İşleri Başdanışmanı Ali Yunisi, dün yayınladığı mesajında Yahudi yeni yılını tebrik etti.

Roş aşana (İbranice ראש השנה – “yılbaşı”), Yahudi takvimine göre 29 Eylül yılbaşıdır. Dünya’nın her yerindeki Museviler tarafından bayram olarak kutlanır. İki gün süren bayram boyunca ailece yemek yeme ve ballı elma veya elma reçeli yeme adetleri vardır. Sinagog’da bayram'ın ikinci sabahı, senenin iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak koç boynuzundan yapılan [Şofar] isimli çalgı çalınır. Roş Aşana'nın kutlandığı gün boyunca Yahudilerin haftalık tatil günü olan Şabat günü yani cumartesi günü olan yasaklar geçerlidir.

USA TODAY Gazetesi, İran hükümetinin İranlı Yahudilere barış ve istikrar içinde yaşamaları, ibadet etmeleri ve diğer ülke vatandaşları ile birklikte yaşama için zemin hazırlarığını yazdı.

İran İslam Cumhuriyeti dini azınlıkları resmiyete tanıyor ve temsilcilerini ülke parlamentosuna gönderme imkanı vermştir.

Haham Nejat Golşiri USA Today gazetesine yaptığı açıklamada, ‘’Biz törenlerimizi yapmak için tüm imkanlara sahibiz. Dini törenlerimizi serbestçe yerine getirebiliyoruz, bu hususta hiçbir zaman sorun yaşamadık ve her zaman saygı gördük’’ dedi.

İran Yahudi Topluluğu'nun bildirdiğine göre, İran’da 12 ile 15 bin Yahudi yaşamaktadır.



USA Today Gazetesi, Yahudi azınlığının sayı bakımından az olmasına rağmen 80 milyonluk İran'ın Ortadoğu bölgesinde en büyük Yahudi nüfusuna sahip olduğunu yazdı.

Haham Nejat Golşiri ,İran’daki çoğu Yahudilerin esnaf olduklarını, fakat içlerinden doktor ve mühendislerin de olduğunu söyledi.

Golşiri ve diğer Yahudi cemaatlar, İran'daki Yahudilerin kötü muamele gördüğü yönündeki yabancı algıya rağmen, bu ülkede Yahudi cemaatinin iyi durumda olduğu görüşünde.

Alman devlet televizyonu "Deutsche Welle" sitesinde yayınlanan yazıda da, İran’daki Yahudilerin serbestçe yaşadıkları ve Almanya’dan farklı olarak İran’daki Yahudi mekanlarının polis tarafından sürekli kontrol edilmesine gerek duyulmadığı belirtildi

Raporda, "İranlı Yahudiler dini ritüellerini herhangi bir kısıtlama olmadan ve müslümanların vatandaşlık hakkına sahip oldukları gibi gerçekleştirebilirler" diye yazdı.

İran'da saltanat rejiminin yıkılmasından sonra İsrail, ülkenin düşmanlarından biri haline gelse de, ülkenin siyasi ve dini otoriteleri sorunun Yahudilerde değil, İsrail rejiminde olduğu konusunda hemfikir.

İslam İnkılabı Kurucu Lideri İmam Humeyni, "İranlı Yahudiler Siyonistlerle bağlantılı değil" demiştir.

Deutsche Welle, Yahudilerin Almanya’daki Yahudi karşıtı duruma rağmen İran’da binlerce yıl problemsiz yaşadıklarını ve Yahudi dini tesislerinin 24 saat boyunca polis kontrolüne ihtiyaç duymadıklarını vurguladı. Şimdiye kadar ülkedeki bu mekanlara tek bir saldırı kaydedilmedi.

İran'ın Yahudi karşıtı olduğu yönündeki olumsuz propagandaya rağmen, Yahudiler ülkedeki yaşamlarından memnunlar. Aynı zamanda, Avrupa ülkelerinin Yahudi karşıtı atmosferi azaltma çabaları, Yahudi ülkelerine yönelik saldırılar bu ülkelerde artmaktadır.

Almanya'nın modern tarihi göz önüne alındığında, yetkililer gençliğin Yahudi karşıtı konumu hakkında endişeli.