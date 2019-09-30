İranlı yönetmen Uluslararası Süleymaniye Film Festivali'nin jürisi seçildi

4. Uluslararası Süleymaniye Film Festivali'nin Dünya Sineması'nın (Uluslararası) ana yarışma bölümünün jüri üyeleri açıklandı.

Uluslararası Berlin Kısa Film Festivali'nin direktörü Heinz Hermanns, organizatörler tarafından ilan edilen uluslararası ve ulusal yarışmalarda jürilere liderlik edecek.

Diğer jüri üyeleri arasında ABD'den film ve görüntü yönetmeni Adrian Belic, Uluslararası Tampere Film Festivali'nin genel müdürü, Finlandiya'dan Juhani Alanen ve Almanya'dan film ve medya yöneticisi Zülfiye Akkulak yer alıyor.

“Dünya Kanseri” konulu etkinliğin 9-15 Ekim tarihlerinde Irak'ın Süleymaniye bölgesinde yapılması planlanıyor.

Dırahşende, 'Şşş! Kızlar Bağırmaz, 'Dumanlı Çatı Altında',"Ebedi Çocuklar" ve "Islak Rüya" gibi filmlerin yönetmenliğini yapmıştır.

Festivalin ana bölümünde çeşitli ülkelerden 11 film seyirci ile buluşacak.

Ayrıca, festival sırasında beş sinema salonunda bazı özel sinema atölyeleri ve akademik toplantılar düzenlenmesi planlanıyor.

Etkinlikte Türkiye, Almanya, Fransa, İran, Lübnan, Irak, Fas, Arap ve Avrupa ülkelerinden filmler gösterilecek.

Puran Dırahşende kimdir?

İran'ın Kirmanşah eyaletinde 1951 yılında dünyaya gelen Dırahşende, 1975'te Televizyon ve Sinema Yüksek Okulunda tamamladığı yüksek öğreniminin ardından ulusal kanalda belgesel ve kısa film yapımcısı olarak çalıştı.

Dırahşende, İran Devrimi sonrasında 1985'te ilk kadın yönetmen ünvanıyla ilk sinema filmi olan "İlişki" ile İtalya Giffoney Film Festivali'nde ödül kazandı.

Salgın hastalıklar, ekonomik çöküş, madde bağımlılığı, kaçakçılık, geleneksel tören ve kutlamalar, el sanatları, kaplıcalar, iplik, ipek ve yün gibi farklı konular üzerine 30'dan fazla belgesel ve kısa film yapan Dırahşende, "Küçük Mutluluk Kuşu", "Sonsuza Kadar Genç" ve "Şşş! Kızlar Bağırmaz" isimli filmleriyle de izleyicilerin beğenisini kazandı.

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