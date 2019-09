İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, üç dilde Yahudi Yeni Yılı'nı kutladı

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Farsça, İngilizce ve İbranice, “Yahudi vatandaşlarımıza Mutlu Yıllar demenin yanı sıra, büyük peygamber olan Musa'nın tüm gerçek takipçilerini yeni yıl dolayısıyla kutluyoruz” diye yazdı.

Roş aşana (İbranice ראש השנה – “yılbaşı”), Yahudi takvimine göre yılbaşıdır. Dünya’nın her yerindeki Museviler tarafından bayram olarak kutlanır. İki gün süren bayram boyunca ailece yemek yeme ve ballı elma veya elma reçeli yeme adetleri vardır. Sinagog’da bayram'ın ikinci sabahı, senenin iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak koç boynuzundan yapılan [Şofar] isimli çalgı çalınır. Roş Aşana'nın kutlandığı gün boyunca Yahudilerin haftalık tatil günü olan Şabat günü yani cumartesi günü olan yasaklar geçerlidir.

Musevi'nin paylaştığı tweette şu ifadelere yer verildi:

- آغاز سال نوی کلیمیان بر هموطنان کلیمی و همه پیروان راستین آئین موسی کلیم الله مبارک!

- Happy New Year to our Jewish compatriots and to all true followers of great prophet Moses (PBUH).

שנה טובה ומלאה לבני ארצנו היהודים ולכל חסידיו האמיתיים של משה הנביא הגדול

