İran ve Nahçıvan, ticaret ile ekonomik iş birliğin arttırılmasını görüştü

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu ile Nahçıvan Ekonomi Bakanı, İran'ın Azerbaycan ve özellikle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin daha da geliştiğini gözden geçirdi.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Hüseyni, 'Dünya ve bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, iki ülkenin komşuluk ve dostluk politikası çerçevesinde ekonomik ilişkilerini güçlendirmesi, ortak komite ve toplantılar kurulması, iş birliği alanlarının belirlenmsi ve anlaşmaların imzalanması gerekiyor' diye konuştu.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ilişkilerin seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyni, her alanda ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bu görüşmede taraflar ayrıca İran ile Azerbaycan arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmak için tedbir alma ve geliştirme konusundaki kararlılıklarını da yinelediler.