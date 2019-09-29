Cumhurbaşkanı Etnik ve Azınlık İşleri Başdanışmanı, Yahudi Yeni Yılı'nı kutladı

Yunisi mesajında, 'Yahudilerin Tövbe gününde H.z. Musa'nın büyük peygamber olarak insanlıktaki bütün büyük peygamberler gibi amacı, Allah ve insanlarla olan ilişkilerini düzeltmektir. Davranışlarını tekrar gözden geçirmek, hataları tövbe etmek ve Allah'ın rahmetine dönmektir. Bugün gerçek değişim ve Allah'ın emirlere itaat etme günüdür. Emirler insanlığı tek tanrılığa, etiğe, barışa ve adalete davet ediyor' dedi.

Yahudi takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen Roş Aşana, tüm dünyada Yahudiler tarafından bayram olarak kutlanır.

Yunisi, mesajında, İran Yahudilerinin binlerce yıllık geçmişi olan tek tanrılı dinlerin en eski takipçileri olduğu gerçeğine değindi.

Ayrıca bütün İranlıları ve tek tanrılı dinlerin takipçilerini, dayanışma ve sosyal bütünleşmeyi koruyarak İran ve dünyadaki adalet, barış ve umut geliştirmeye çağırdı.

İranlı yetkili İran'daki tüm Yahudilere barış, başarı ve onur diledi.

Roş aşana (İbranice ראש השנה – “yılbaşı”), Yahudi takvimine göre yılbaşıdır. Dünya’nın her yerindeki Museviler tarafından bayram olarak kutlanır. İki gün süren bayram boyunca ailece yemek yeme ve ballı elma veya elma reçeli yeme adetleri vardır. Sinagog’da bayram'ın ikinci sabahı, senenin iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak koç boynuzundan yapılan [Şofar] isimli çalgı çalınır. Roş Aşana'nın kutlandığı gün boyunca Yahudilerin haftalık tatil günü olan Şabat günü yani cumartesi günü olan yasaklar geçerlidir.

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