Türkiye Altın Safran Film Festivali’nin en iyi film ödülünü İranlı yönetmen aldı

Festival kapsamında Mehdi Zemanpur’un hazırladığı taştan ekmeğini çıkartan yaşlı bir adamın hayatını anlatan ‘Asak/Taş İşçisi’ isimli belgesel, birincilik ödülüne layık görülürken, Tevfik Şenol’un hazırladığı ‘Değişen Şehirler’ isimli belgesel ikinci, Ebru Çakırkaya’nın hazırladığı ‘Son Kabileler’ isimli belgesel ise üçüncü oldu.

Asak’ın hikayesi şu şekildedir:

‘Taşların tadını tadan ve onlara dokunarak, istediği taşı bulup çıkaran İran’ın güneyinde yaşayan bir yaşlı adam, el testeresi gibi ilkel araçlarla ekmek pişirme gibi araçlar üretip satarak, yaşamına devam ediyor.’

Asak belgeselinin çekim işlerini geçen yıl yaptıklarını kaydeden yönetmen Zemanpur, önceki çalışmaların aksine bu çalışmayı İran’ın kuzeyi değil, güneyinde yaptığını duyurdu.

Birçok belgesele imza atan ve yönetmenlik bölümünden mezun olan Zemanpur, şimdiye kadar birçok yerli ve yabancı sinema ve film festivallerinde çok sayıda ödüle değer görülmüştür.