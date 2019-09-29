Urmiye Gölü 60 binden fazla flamingoya ev sahipliği yapıyor

İRNA muhabiri ile konuşan Batı Azerbaycan Çevreyi Koruma Genel Müdürlüğü Yabani Hayat Dairesi Başkanı Umut Yusifi, 'Bu flamingolar koşulların elverişli olduğu sürece, Urmiye Gölü sulak alanları ile kıyılarında kalmaya devam edecek ve kış ile soğuk havanın gelmesinden sonra daha güney kısımlara göç edecekler' diye konuştu.

1990'lı ve 2000'li yıllarda bu tür flamingoların sayısının 120 bini bulduğuna dikkati çeken Yusifi, '2015 yılından itibaren hava ve koşulların uygunsuz ve elverişsiz olması ve Urmiyr Gölü'nün su miktarının şiddetli biçimde düşmesi sonucu, bölgede bulunan flamingo sayısı 2 bine kadar bile düştü' değerlendirmesinde bulundu.

Flamingoların Urmiye Gölü'nde ve bağlı sulak alanlarında dinlenme ve beslenmeye devam ettiğine değinen Yusifi, Batı Azerbaycan ilinin Nakada ilindeki Sulduz ve Hasanlı sulak alanları, Mahabad Kaniberazan sulak alanı ile Urmiye Gölü Ulusal Parkı'nın bu flamingoların başat yerleşim ve yaşam yerleri olduğunu sözlerine ekledi.