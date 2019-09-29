Tahran-Bakü kültürel iş birliği gelişiyor

6. Bakü Kitap Fuarı'nın ilk gününde Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Kültür Bakanı Ebülfezl Garayev ve Azerbaycan Milli Kütüphane Başkanı Kerim Tahirov ile birlikte İran Kültürel Sergiler Enstitüsü standını ziyaret etti.

Azerbaycan Kültür Bakanı, sergideki İran İslam Cumhuriyeti'nin varlığından ve iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin daha da genişlemesi umudundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kerim Tahirov da "Tahran'daki kitap fuarını ziyaret etmekle ilgileniyorum ve gelecek yıl Tahran'da kitap fuarı için bir gündemim var" dedi.

6. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı, 27 - 29 Eylül 2019 tarihleri ​​arasında düzenlendi.

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