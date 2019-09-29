Sara'nın Gözlerinin Nuru isimli İran filmi, Hollanda'da vizyona girecek

5-13 Ekim tarihleri arasında Hollanda'nın Hilversum şehrinde düzenlenecek Mozi Motion Film Festivali'nde Hadi Şeriati'nin Sara belgeseli izleyicilerle buluşacak.

Şimdiye kadar ABD Queen Palm Festivali en iyi yabancı film dalında bronz nişana değer görülen Sara, Hindistan'da düzenlenen Lack City Festivali'nin de en iyi belgesel kategorisinde özel nişanla birlikte Güney Kore ve Meksika Hidalgo festivallerinde seyirci ile buluşmuştur.

‘Sara’ isimli belgeselin hikayesi şöyle: Film yapımcısı, Sara isimli doğacak kızının kör olduğunu çocuğun doğum gününde anlar, ancak eşi ile birliktei zamanla kızlarının sağ gözünün hafif olarak görebildiğini fark eder. Gerçekleri görür ve kızlarının hayatını kaydetmeye başlarlar. Bir gün Sara güvercini kafesten salıvermeye çalışır. Ertesi gün yürümeye başlar. Belgeselde Sara’nın hayatı farklı zaman dilimlerinde anlatılır.