Bazergan sınırından yurda giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısında %41 artış

İRNA'ya açıklama yapan Bazergan Sınır Kapısı Müdürü Cabir Ekberzade, İran-Türkiye sınırının en önemli gümrük kapısı ve İran'ın Avrupa'ya açılan kapısı olarak bilinen Bazergan'dan yurt dışına çıkış yapan yabancı ziyaretçi sayısının bu yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %70 artış yaşanarak, 132 bin 653 rakamına yükseldiğini belirtti.

Bazergan Sınır Kapısı Müdürü Ekberzade ayrıca yılın ilk altı ayında Bazergan'dan 6778 otobüs ve günlük ortalama 51 otobüsün geçiş yaptığını söyledi.

Bazergan, Maku ilçesine bağlıdı. Beş bin kilometre kare alana sahip olan Maku Serbet Bölgesi, İran’ın en büyük Serbest Bölgesidir, bu bölge Azerbaycan ile 140 km ve Türkiye ile de 130 km ortak sınıra sahiptir.

Bazergan sınırı ithalat ve ihracat yapılan sınırlar sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Batı Azerbaycan’ın kuzeyinde bulunmaktadır. İran en önemli toprak sınırıdır ve ülkede Batı Azerbaycan’ın kuzeyinde yer almaktadır.

Bazergan Sınır Kapısı, Gürbulak Sınır Kapısı'nın karşısında yer almaktadır. Bu kapı, İran ve Türkiye arasındaki en büyük sınır kapısıdır.

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