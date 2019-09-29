Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı'nda 18 makalenin sunumu yapılacak

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batu Azerbaycan iline bağlı Hoy ilçesi Kaymakamı Muhammed Abedi, 'Konferansa gelen 251 makaleden 105 makale, jüri aşamasına geçti' diye konuştu.

Konferansa gelen makalelerin Türkiye, Irak, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan ve Fransa'dan araştırmacılar tarafından gönderildiğini kaydeden Abedi, bu konferansın üst üst beşinci yıl olarak 200 yerli ve yabancı Mevlana bilimcilerinin katılımıyla Hoy'da düzenlendiğini açıkladı.

Kesin belgeler ve araştırmacıların onayladığına göre, Şems-i Tebrizi'nin türbesi Hoy'da yer alıyor. Her yıl bu doğrultuda çeşitli kültürel ve bilimsel kongre ve konferanslar düzenlenir.

Hoy, Urmiye Gölü'nün kuzeybatısında, Çaldıran Ovası'nın güneydoğusunda yer alır ve nüfus bakımından Batı Azerbaycan'ın Urmiye'den sonra ikinci büyük kentidir.

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