Zarif: İran'la siber savaşı başlatan taraf ABD'ydi

ABD'nin NBC News televizyonuna konuşan Zarif, ABD seçimlerinde İran'ın Rusya gibi siber müdahaleye başlayıp başlamadığı ile ilgili soruya, “ABD seçimleri İran'la hiçbir ilgili olmadığı için bu ülkenin seçimlerine müdahale etme isteğimiz yoktur” dedi.

Başka ülkelerin iç işlerine karışmadıklarını, ancak devam eden siber bir savaşın olduğuna dikkati çeken Zarif, ABD’nin İran nükleer tesislerine yönelik Stuxnet gibi bazı siber saldırılar düzenlediğini belirterek, 'ABD, milyonlarca insanın canına mal olacak telikeli ve sorumsuz yöntemlerle nükleer tesislerimize saldırarak, bu siber saldırıyı başlatan taraf oldu' diye ekledi.

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