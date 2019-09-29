Nükleer anlaşma İran'ın çıkarları olmadan değersizdir

Mahmud Vaizi, dün gece Avrupalıların nükleer bir anlaşma yapmak istemeleri halinde ABD’den bağımsızlıklarını sürdürmeleri ve bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Vaizi ayrıca İran’ın Birleşmiş Milletler’deki açık pozisyonunu ve çok sayıda dünya liderinin Hasan Ruhani ile bir araya geldiğini açıkladı. Aynı zamanda, Amerikalıların İran’a azami baskı uygulayarak ve İslam Cumhuriyeti’ni tecrit etmeye çalışarak çıkmaza girdiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, “Son beş ya da altı ay boyunca, ABD İran’a her türlü yaptırım uyguladı, ancak yaptırımların artık İran pazarını etkilemeyeceğini fark etti ve İran dünyadaki ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor” diye belirtti.

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