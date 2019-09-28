Yılın ilk altı ayında 4 milyon yabancı turist İran'ı ziyaret etti

Ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin merkezi Zahidan'da düzenlenen Dünya Turizm Günü Paneli'nde konuşan Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Ali Asger Munesan, ülkede otel sayısının arttığını kaydederek, 'İran'da 400 otel inşa edilmekte. Bunlardan 157'si 4 ve 5 yıldızlıdır' diye konuştu.

Ülkede ekoturizm alanının genişlediğine işaret eden İranlı Bakan, 'Geçtiğimiz yıllarda 400 olan ekoturizm merkezinin sayısı halihazırda 1700'e yükselmişti' değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin turizm sanayiine ait olduğunun altını çizen Munesan, 'İran turizm sektörünün tüm alanlarında elverişli kapasiteler barındırıyor. Bu alanların yanıtımı için birçok iş yapılmıştır' diye ekledi.

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