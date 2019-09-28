İranlı sanatçı Türkiye Sonbahar Resim Sergisi'nde takdir edildi

İran'ın Hazar Denizi kıyısında bulunan Gilan iline bağlı Lahican ilçesi Kültür ve İslami İrşat İdaresi Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 21-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Sonbahar Resim Sergisi'nce takdir edildi.

60 eserin sergilendiği bu furada Ehadi'nin Türkiye'nin önde gelen resim sanatçılarının yanında takdir edilmesi dikkat çekti.

Lahican'da faaliyet gösteren Ehadi, 1994 yılından beri Tahran'da sanat faaliyetlerine devam ediyor. Ehadi 2016 yılında dğzenlediği Eski Topraklar isimli resim sergisi ile bir kez daha sanatseverlerle buluştu.

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