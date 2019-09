Cumhurbaşkanı Ruhani'nin New York ziyaretinin kazanımları

Tahran, IRNA- ABD yetkililerinin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruani ve beraberindeki heyetin New York'ta bulunan BM 74. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere gittikleri New York gezisinde başından beri çeşitli engel çıkarmalarına ve heyetin bulunduğu noktada bile en çok yarattıkları sınırlamalar, İran'ın aydınlatıcı diplomasisinde her hangi bir sorun çıkaramadı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bu yılki BM gezisi, bir yandan ABD ve bazı müttefiklerinin tansiyonu yükselttikleri ve Ortadoğu'nun bulunduğu özel koşullara, öte yandan İran'a mesnetsiz suçlamaların yöneltildiği ve maksimum baskı politikasının uygulandığı bir döneme denk geldi. Beyaz Saray, İran diplomasisinin gücü ve etkinliğinden iyice haberdardır ve bu nedenle başta Dışişleri Bakanı Cevad Zarif olmak üzere İran heyetine yönelik birçok sınırlama ve kısıtlama hayata geçirerek, İran'ın haklı sesini susturmak amacıyla uluslararası medya ve şahsiyetlerin kendisi ile röportaj yapamlarını engellemeye çalıştı. **Ruhani, New York'ta çok sayıda dünya lideri ile bir araya geldi Bütün bu kısıtlamalara karşın, dünyanın bir numaralı yetkili ve makamları başta Zarif ve Ruhani olmak üzere İran heyeti ile görüşmek için onların bulunduğu ikametgaha giderek, Beyaz Saray'ın İran heyetini kuşatmasının işlev olmamakla birlikte, İran heyetinin bu yıl geçen yıllara kıyasla daha fazla görüşme yapmasını sağladı. Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç, İsviçre, Hindistan, Japonya, İspanya, Pakistan, Irak, Uganda ve İrlanda liderleri ile üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek için onun bulunduğu yere geldi. Ayrıca Ruhani, ABD'nin önde gelen saygın medya ve gazetecileri ile mülakatlar geçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de New York gezisi sıradında birçok mülakat ve röportaza imza attı. **Görüşme sadece ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesinden sonra mümkün Aylar öncesinden İran'ı görüşme ve müzakereye mecbur bırakmak için ABD tarafından başlatılan maksimum baskı politikası, etkili olmadı ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, hem BM 74. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ve hem mülakat ve röportajklarında, sadece ABD'nin nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yeniden ifa etmesi durumunda Tahran-Washingron arasında müzakere ve görüşmenin mümkün olacağının altını çizdi. Ruhani açıkça şöyle konuştu: 'Bizim yaptırım altındaki müzakereye yanıtımız hayırdır. Evet cevabını duymak istiyorsanızi İslam İnkılabı Rheberi Ayetullah Hamanei'nin de belirttiği gibi, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinize geri döneminiz gerekmektedir.' ** 'Hürmüz Barış Planı' ile bölgeye güvenlik geri gelebilir ABD ve müttefiklerinin karar ve eylemleri sonucu Ortadoğu'da tansiyon ve gerilimlerin yükseldiği ve İran'a karşı yöneltilen suçlamaların arttığı bugünkü koşullarda Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Hürmüz Barış Planı'nı açıklaması dikakt çekti. Bu planın hedefi, Fars Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nda güvenlik, barış, istikrar ve kalkınmanın korunması ve tüm bölge ülkelerinin bundan yararlanmasıdır. Halklara karşı savaş çığırtkanlığı yapan ve dünyanın çeşitli noktalarında savaş çıkaran ABD ve müttefiklerinin aksine, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi Barış Planı ile BM'ye gitmesi, bir kez daha İran'ın bölge ve dünya için barış dışında başka bir şey istemediğini herkese kanıtladı. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish 9489