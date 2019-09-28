28 Eyl 2019 15:04
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Londra Raindance Film Festivali'nde İran filmine ödül verildi

Londra Raindance Film Festivali'nde İran filmine ödül verildi

Tahran, IRNA- İranlı kadın yönetmen Seher Müseyyibi'nin yönettiği 'Sıfırdan Platforma' isimli belgesel, Londra'da düzenlenen Raindance Fim Festali'nin 'Yeteneklerin Keşfi' ödülüne değer görüldü.

Avrupa'nın en köklü bağımsz film festivallerinden biri olarak bilinen Londra Raindance Film Festivali, dünyanın bağımsız filmlerinin İngiltereve dünya kamuoyuna tanıtımı konusunda büyük rol oynuyor.

Seher Müseyyibi'nin çektiği 'Sıfırdan Platforma' isimli belgesel, Londra'da 18-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 27. Raindance Film Festivali'nde Japonya, Almanya, Avustralya, Fransa ve Yunanistan'dan rakiplerini geride bırakarak, 'Yeteneklerin Keşfi' dalında ödüle değer görüldü.

Sıfırdan Platforma belgeselinde wushu sporunda İran ve dünya şampiyonu olmayı başaran İsfahan'ın Semirom ilçesinden Mansuryan kardeşlerin hayat hikayesi anlatılmaktadır. Belgesel 85 dakika sürüyor.

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