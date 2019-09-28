Bir grup Avrupalı turist, Türkiye sınırından yurda giriş yaptı

İRNA muhabirine açıklamada bulunan Maku Serbest Bölgesi Kurumu Turizmi Geliştirme Dairesi Başkanı Mehdi Abdullazade, bu turistlerin Almanya, Hollanda ve Avusturya'dan geldiklerini ve İran'a girdiklerinde ilk olarak Maku Serbest Bölgesi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Grubun iki gün Maku'da geceledikten sonra Tebriz, Tikab, Kirmanşah, Endimeşk, Şiraz, Kirman ve Yezd gibi İran'ın dört bir yanında bulunan şehir ve bölgelerini gezeceklerine değinen Abdullazade, Avrupalı turistlerin İran'da 20 gün kaldıktan sonra ülkeden çıkış yapacaklarını kaydetti.

Beş bin kilometre kare alana sahip olan Makou Serbet Bölgesi, İran’ın en büyük Serbest Bölgesidir, bu bölge Azerbaycan ile 140 km ve Türkiye ile de 130 km ortak sınıra sahiptir.

Bazergan sınır kapısı Gürbulak Sınır Kapısının karşısında yer almaktadır. Bu kapı, İran ve Türkiye arasındaki en büyük sınır kapısıdır.

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