Rezevi Horasan'da 1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Rezevi Horasan Kolluk Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Kazım Takavi İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Güney Horasan'dan Simnan'a ve oradan Gülistan iline uyuşturucu maddelerin taşındığına yönelik bilginin alınması üzerine polis ekiplerinin Simnan iline sevkedildiklerini ve burada düzenledikleri operasyonlarda 1.5 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, bir sanığın ise gözaltına alındığı duyurdu.

Kaçmaya çalışan sanığın yakalandığını kaydeden General Takavi, ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin 1.443 tonunun afyon, 350 gramının ise eroin türünden olduğunu dile getirdi.

Takavi diğer operasyonda da 7 sanığın gözaltına alındığını ve bunlardan 68.580 kg afyon maddesinin ele geçirildiğini aktardı.

İran takviminin ilk 4 ayında (21 Mart- 23 Temmuz arası), İran'ın Afganistan ve Türkmenistan sınırında yer alan Reezevi Horasan ilinden 11 ton 360 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri şimdiye kadar uyuşturucu ile mücadele alanında 4 binden fazla şehit vermiştir.

Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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