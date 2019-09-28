İran çağdaş tarihinin ilk üniversitesi: Darülfünun

Bu simgesel törende Darülfünun Okulu'nun 173. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Darülfünun Okulu 1851 yılında Kaçar sultanı Nasıreddin Şah dönemi sadrazamlarından Miraz Taki Han Emir Kebir'in çalışmaları sonucu kurularak eğitim hayatına başladı.

Darülfünun Okulu Tahran'ın merkezinde Nasır Hüsrev caddesinde bulunuyor. Bu okulda mühendislik, tıp ve bilim alanındaki birçok bölümde öğrenciler yetiştiriliyordu.

Sadrazam Mirza Taki Han Emir Kebir, Rusya'ya yaptığı geziden sonra ülkenin yüksek eğitime olan ihtiyacını anlayarak bu kurumun kurulması için çok çaba sarfetti.

Mirza Taki Han Emir Kebir, Nasıreddin Şah Kaçar sadrazamlarından biri olarak İran'da Darülfünun başta olmak üzere birçok değerli reform ve çalışmalara imza atarak, adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

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