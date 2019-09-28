İranlı ünlü müzisyen, İran'ın BM Barış Büyükelçisi olacak

Dünya Barış Günü dolayısıyla BM Tahran Ofisi'nde düzenlenen Barış Kültürü Toplantısı'nda Çeknavaryan, İran'ın BM Barış Büyükelçisi adayı oldu.

Toplantının başında BM Tahran İletişim Merkezi Başkanı Maria Dotsenko, toplantının özel konuğu olarak Çeknavaryan'a hoş geldiniz dedikten sonra, Dünya Barış Günü dolayısıyla BM Genel Sekreteri'nin mesajını okudu.

Ardından 70 yıldan fazla bir süredür sanat alanındaki çalışmaları ve insanların canlarını korumak üzere hayırsever katkıları nedeniyle Barış ve Dostluk Grubu tarafından İran Barış Büyükeçisi olarak BM'ye önerildi.

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