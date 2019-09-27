‘’Turuncu Günler’’, Pyongyang festivalinin en iyi filmi seçildi

Film daha önce Almanya'nın Mannheim kentinde düzenlen 67. Mannheim Film Festivali'nden en iyi film ödülünü, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri ödülünü ve Uluslararası Kilise ödülünü kazanmıştı.

'Turuncu Günler' daha önce de 43. Toronto Film Festivali'nin buluş dalı'nda, 19. Calgary Film Festivali, 14. Zürih Film Festivali ana yarışma dalı, 42. Sao Paulo Film Festivali'nin ana yarışma dalı ve Polonya Tofifest Film Festivali gibi birçok uluslararası film etkinliğinde vizyona girmiştir.

Araş Lahuti'nin İlk sinema filmi sayılan 'Turuncu Günler'de, mevsimlik işçilerin istihdamı için aracı olan 45 yaşında bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Hediye Tahrani, Ali Musaffa, Mehran Ahmedi, Alirıza Üstadi, Jila Şahi, Rüya Hüseyni, Sedef Asgeri, Leyli Ferhatpur, Ekrem Alemdar, Emin Gülistane ve Siyamek Edib filmde rol aldı.

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2012