Ruhani: Amerika müzakere önünde engeldir

74. BM Genel Kurul çalışmaları sonrası Tahran’a dönen Ruhani, havaalanında yaptığı açıklamada, ‘’Müzakere önündeki engel Amerika’dır ve meselenin çözümünü istemeyen o ülkedir, İran müzakereden kaçmamaktadır. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Karşı taraf tüm ambargoları kaldıracaklarını açık şekilde ilan etmişlerdi, fakat ambargo gölgesinde ve azami baskı altında müzakerenin sonucunu kimse kestiremez. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Avrupa ülkelerine serbest ve adaletli bir ortam hazırlanması durumunda İran’ın müzakere etmeye hatta bir saat içinde hazır olduğunu ilan ettim. ‘’ dedi.

Ruhani, İran’ın nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmak için attığı 3. Adımın müzakerelerde gündeme geldiğini belirterek, ‘’bazıları İran’ın 3. Adımının nükleer silah yapımı yönüne hareket olduğunu belirtiyorlardır fakat açık şekilde şunu söyledik, nükleer silah yapmak isteyen denetimleri azaltır fakat bir denetimleri azaltmadık ve sadece nükleer taahhüdümüzü azalttık ve bu nükleer anlaşma çerçevesindedir. ‘’ dedi.

Ruhani, Arabistan petrol tesisine Yemenli gruplar tarafından düzenlenen saldırıda bazı ülkelerin İran’ı itham ettiklerini kendisinin görüşmelerde bu hususlarda karşı taraftan deliller istediğini olmaması durumunda mevcut delilleri kendisine Tahran’a göndermelerini istediğini belirtti.

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2012