İran, ABD’nin yeni Çin ve Rusya ambargolarını kınadı

Musevi yaptığı açıklamada bu ambargoları kınayarak, uluslararası camiaya Amerika’nın tek taraflı politikalarının ve ekonomik terörizminin sonuçları hakkında ikazda bulundu.

Musevi, ABD'nin son yaptırımlarının tüm ülkeleri İran ile iş birliği yapmaya teşvik eden BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu vurgulayarak, ABD hükümetinin bu adımla kendisinin de oy verdiği BMGK kararına uyan diğer ülkeleri cezalandırdığını belirtti.

ABD'nin yaptırımlarının uluslararası ticaretin güvenliğini istikrarsızlık yaratacağı ifade eden Musevi, İran’ın ekonomik terörizmin ana kurbanı olarak bu istikrarsızlık yaratan davranışı mahkum ettiğini ve bu uygulamanın sonuçları yönünde uluslararası camiayı ikazda bulundu.

Suriye'deki BM üyesi olan yasal ve meşru hükümetle işbirliği yapan Rus şirket ve kişiler alayhine uygulanan ambargoları da mahkum eden Musevi, "ABD'nin yaptırımları aşırı kullanması hem bu ülke halkı ve şirketlerinin çıkarlarını hedef alıyor, hem de bağımsız ülkelerin serbest ticaret noktasındaki endişelerini artırıyor." ifadelerini kullandı.

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2012