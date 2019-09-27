Erdoğan: İran’dan gaz alımımız devam edecek

New York ziyaretini Türk gazetecilerine değerlendiren Erdoğan, ‘’İran ile yaptırımlar devam ederken ticaret konusunda hangi noktadayız?’’ sorusuna karşın, ‘’ Bir defa şunu çok açık net söyleyeyim; yerli, milli para konusunda biz bu teklifimizi son Ankara Zirvesi’nde de yine İran tarafına söyledik. Yani bu konuda kararlılık hiçbir zaman bir kenara itilmemeli. Buna devam etmeliyiz. ‘’ dedi.

‘’ Merkez Bankası Başkanlarımız da bir araya geldiler, bu görüşmeyi yaptılar. Bunda devam edeceğiz. Bunun yanında bizim tabii şu anda gerek petrol gerekse doğalgaz noktasında İran ile olan ilişkimizi sıfırlamamız mümkün değil. Biz oradan yine doğalgazımızı alacağız. ‘’ ifadesini kullandı.

Erdoğan, ‘’ Petrolde bir sıkıntımız var. Petrolü daha ziyade özel sektör alıyordu. Ne yazık ki petrolü şu anda almıyor çünkü ABD'nin tehditlerinden çekiniyor. ‘’ dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı, ‘’ Ama biz bu konuda özellikle diğer birçok konuda İran’la ilişkimizi devam ettireceğiz. Şu anda ticaret hacmimiz 7,5 milyar dolar civarına düşmüş vaziyette. Biz 30 milyar dolar gibi bir hedef belirlemiştik. Bunun çok çok altındayız. Fakat biz İran ile bu stratejik ürün noktasında devam eden birlikteliğimizi koparmak istemiyoruz. Bu şekilde devam etmekte kararlıyız. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012